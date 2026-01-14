Косметолог предупредила о рисках частых косметических процедур на примере Виктории Бони

Погоня за вечной молодостью на красной дорожке таит в себе парадоксальные риски. Взять, к примеру, телеведущую Викторию Боню: ее свежие фото, на которых поклонники с трудом узнают звезду, вызвали волну обсуждений. Как поясняет косметолог и пластический хирург Марият Мухина, вероятно, мы видим лицо сразу после агрессивного пилинга или шлифовки — этап шелушения, за которым последует временная гладкость. Но настоящая проблема глубже и связана с образом жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, дело в том, что активное увлечение инъекциями и шлифовками меняет саму архитектуру лица. Чрезмерное использование филлеров и ботокса может привести к неестественной гладкости, атрофии мышц и даже визуальной «скелетизации». Лицо теряет живую мимику, приобретая усталый или застывший вид. Более того, коррекция одной зоны часто неожиданно подчеркивает возрастные изменения в другой, делая морщины вокруг глаз более заметными. Каждое новое вмешательство — это риск осложнений, рубцов или даже неожиданного изменения этнических черт.

Медик подчеркнула, что особую опасность представляет пренебрежение реабилитацией. Критически важно после процедур соблюдать режим: беречь кожу от солнца, избегать травм и перепадов температур. Здесь и кроется личный риск для Виктории Бони, которая обожает горные восхождения. Поездка в горы сразу после косметологических манипуляций — прямой путь к нарушению микроциркуляции, обморожениям и даже некрозу тканей. Это уже не просто эстетический просчет, а угроза здоровью.

По ее мнению, за всем этим часто стоит психологическая ловушка — дизморфофобия, когда человек, постоянно недовольный своей внешностью, входит в бесконечный цикл «улучшений». Это может закончиться депрессией, длительными реабилитациями и даже крахом карьеры. Глянцевые фото со звездами, обработанные фильтрами и фотошопом, создают нереалистичный эталон, подстегивая эту гонку.

