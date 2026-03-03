«Ниже президента Украины не пойду»: Усик задумался о политической карьере

Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик высказался о возможности для себя политической карьеры.

В 2023 году боксер обещал баллотироваться в президенты Украины, год спустя говорил, что не видит себя в украинской политике, а недавно заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что может возглавить страну, если его «направит Бог».

«Еще пару лет планирую боксировать. Потом хочу поработать на страну. Мэром Конотопа? Нет, ниже президента не пойду», — сказал Усик в интервью блогеру Андрею Беднякову.

В ряде украинских рейтингов доверия Усик занимает третье место после экс-главкома ВСК Валерия Залужного и главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*.

39-летний Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в июле 2025 года в поединке с Даниелем Дюбуа. За профессиональную карьеру украинец одержал 24 победы в 24 боях. В мае ему предстоит защита титула чемпиона WBC в бою с голландцем Рико Верхувеном. Поединок пройдет в Египте на открытом воздухе.

Ранее олимпийский чемпион Александр Поветкин высказался о текущей форме Усика.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.