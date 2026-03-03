Знаменитый российский боксер оценил форму украинца Усика

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин в разговоре с «Советским спортом» высказался о форме украинского боксера Александра Усика.

«Усик сейчас в хорошей форме, набрал, стал сильным», — сказал Поветикин.

Также он прокомментировал высказывание промоутера Владимира Хрюнова, который говорил, что на пике карьеры Поветкин уложил бы Усика. «Постарался бы», — коротко ответил олимпийский чемпион.

Александр Поветкин завершил карьеру на профессиональном ринге в 2021 году после поражения от британца Диллиана Уайта. В этом поединке россиянин потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC.

39-летний Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в июле 2025 года в поединке с Даниелем Дюбуа. За профессиональную карьеру украинец одержал 24 победы в 24 боях. В мае ему предстоит защита титула чемпиона WBC в бою с голландцем Рико Верхувеном.

Ранее в разговоре с пранкерами Александр Усик оценил свою возможность стать президентом Украины.