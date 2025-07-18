Нюша выделит 2,4 млн рублей в виде призового фонда для «Зеленой премии»

Эта сумма эквивалентна половине ее выигрыша в телевизионном шоу «Сокровища императора». Направленные средства будут использованы для финансовой помощи проектам-победителям, разрабатываемым ведущими специалистами в области экологии.

«Действие Нюши свидетельствует о ее развитом чувстве гражданской ответственности. Для нас очень важно, что представитель Премии не просто высказывает слова поддержки, но и активно участвует в улучшении экологической ситуации. Благодаря этим деньгам мы сможем увеличить охват проектов, позитивно влияющих на благополучие жителей России», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Нюша, как официальный голос «Зеленой премии», уверена в важности поддержки экологических начинаний, которые осуществляются передовыми экологами страны.

«Экологические инициативы требуют всесторонней поддержки, включая поддержку моральную, экспертную и, конечно, финансовую. „Зеленая премия“ помогает тем, кто уже сейчас работает над улучшением состояния окружающей среды в нашей стране, развивает переработку отходов, ведет экологическое просвещение и формирует у людей новые экологически дружелюбные привычки. Я счастлива быть частью этого движения и надеюсь, что число таких проектов будет только расти», — прокомментировала певица Нюша.

«Зеленая премия», учрежденная Российским экологическим оператором, ежегодно вручается за выдающиеся достижения в развитии экологических инициатив и проектов, ориентированных на управление отходами, экологически устойчивое развитие и образовательные программы в сфере экологии.

Прием заявок на участие в «Зеленой премии» открыт до 1 ноября 2025 года. Детали доступны на официальном сайте ППК РЭО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.