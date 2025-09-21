НОК Украины предлагает собирать информацию, которая позволит не допустить россиян к участию в ОИ

Глава Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт высказался о решении МОК допускать российских спортсменов к участию в Играх-2026 в нейтральном статусе.

Чиновник выразил надежду, что россиян и белорусов на Олимпиаде будет немного. Он отметил, что некоторые федерации по видам спорта — в частности, саночники и биатлонисты — не допустили российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК. Также российские атлеты не смогут выступать в командных видах спорта.

«Украинским федерациям нужно продолжать работать на международной арене: собирать доказательства нарушений, предоставлять информацию о тех, кто не соответствует критериям МОК, установленным еще в 2023 году. Мы уже делаем это — отправляем данные в МОК и международные федерации. Эта работа должна быть системной и не прекращаться», — заявил Гутцайт украинским СМИ.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Аделия Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала олимпийскую лицензию.