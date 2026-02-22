Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершились для российских лыжников историческим антирекордом. Впервые с 1952 года отечественные спортсмены остались без медалей в лыжных гонках на главном старте четырехлетия.

На Олимпиаде-2026 Россию в нейтральном статусе представляли всего два лыжника, допущенных Международным олимпийским комитетом: Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Оба завершили соревнования без наград, и этот результат стал худшим за последние 74 года — с тех пор, как советские лыжники еще не дебютировали на Олимпийских играх (первое участие датируется 1956 годом).

22-летний Коростелев провел четыре гонки и был близок к пьедесталу в скиатлоне, где занял обидное четвертое место, уступив бронзу из-за спорного эпизода с французом Матисом Деложем. В масс-старте на 50 км он финишировал пятым, пропустив вперед тройку норвежцев и француза Тео Шели. Также на счету Коростелева 15-е место в гонке на 10 км свободным стилем и 36-е место в спринте (неудачная квалификация).

У Дарьи Непряевой результаты сложились еще драматичнее. Лучшим достижением стало 17-е место в скиатлоне, также она финишировала 21-й на «десятке» и 36-й в спринте. А в заключительном марафоне на 50 км россиянка допустила роковую ошибку: из-за потери концентрации перепутала боксы на пересменке и взяла лыжи немки Катарины Хенниг. В итоге — дисквалификация вместо финиша.

Таким образом, впервые с 1952 года (когда СССР еще не участвовал в зимних Олимпиадах) российские лыжники уезжают домой без единой медали. Даже в сложные 1990-е годы находились герои вроде Любови Егоровой и Ларисы Лазутиной, приносившие золото. Нынешний результат заставляет задуматься о системных проблемах в подготовке резерва.

Олимпийские игры в Италии завершаются сегодня, 22 февраля.

