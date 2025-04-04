«Нормальный человек?»: биатлонист Серохвостов «проспал» материальный контроль на Кубке Содружества

Один из сильнейших российских биатлонистов Даниил Серохвостов не примет участия в спринте в финале Кубка Содружества, который проходит в Мурманске.

Спортсмен не успел пройти материальный контроль. Он рассказал, что пришел за девять минут до начала гонки, а контроль закрывается за десять. Судьи не дали ему поблажки, несмотря на то, что сегодня у Серохвостова день рождения. Биатлонисту исполнилось 26 лет.

«Серохвостов не бежит, не успел пройти материальный контроль!!! Да еще и в день своего рождения!!! Нормальный человек???» — написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале.

На завершившемся в Ханты-Мансийске чемпионате России Серохвостов выиграл золото в масс-старте и бронзу в спринте.

Ранее Дмитрий Губерниев в ответ на критику за поддержку теннисистки Дарьи Касаткиной, сменившей гражданство, посоветовал «не учить его Родину любить».