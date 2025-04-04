«Ребята, хватит учить меня Родину любить»: Губерниев ответил на критику

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на критику «квасным патриотам», которые хейтили его за поддержку теннисистки Дарьи Касаткиной, сменившей российское гражданство на австралийское.

«Ребята, ну хватит меня учить любить Родину!!! Лучше помогите материально!!!» — пошутил Губерниев в своем телеграм-канале.

Комментатор еще в августе закрепил в канале сообщение с цитатой Виссариона Белинского о том, что «любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству».

Ранее на смену гражданства Касаткиной трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала пословицей «Баба с возу — кобыле легче».