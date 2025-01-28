Норвежец Карлсен сенсационно проиграл 14-летнему российскому шахматисту

Давид Ахмедов, юный 14-летний шахматист из России, одержал победу над Магнусом Карлсеном, который является 16-м чемпионом мира, во втором раунде онлайн-состязания «Титульный вторник». Об этом сообщает РИА Новости-спорт.

В партии, где белые фигуры были у Ахмедова, игра завершилась на 56-м ходу.

Давид Ахмедов имеет рейтинг 2368. В 2024 году россиянину било присуждено звание мастера Международной шахматной федерации (FIDE).

Карлсену 34 года, он был чемпионом мира с 2013 по 2023 год, успешно защитив свой титул четыре раза. От пятой защиты норвежец отказался по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что девятилетний россиянин установил рекорд в шахматах. Он стал самым юным международным мастером. Это произошло на турнире, который проходил в Сербии.