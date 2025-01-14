Шахматист из России установил мировой рекорд в девять лет
Российский шахматист Шогджиев стал самым юным международным мастером
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Девятилетний шахматист из России Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд, сообщил портал Chess.com. Роман стал самым молодым игроком в истории шахмат, которому удалось заработать титул международного мастера.
По сведениям источника, это событие произошло на турнире, проходившем в Сербии в декабре 2024 года. Первый балл международного мастера россиянин заработал в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это произошло почти за месяц раньше, чем у прежнего рекордсмена, аргентинского шахматиста Фаустино Оро.
Ранее Путин поздравил 18-летнего гроссмейстера из Подмосковья Мурзина с победой на ЧМ по шахматам.