Норвежские лыжники остались без главного спонсора

Это произошло после обнародования финансовых итогов чемпионата мира по лыжным гонкам, который прошел в Тронхейме в феврале–марте этого года. Организаторы не только не смогли извлечь прибыль из масштабных соревнований, но и понесли убытки в размере €2,9 млн.

Глава финансового департамента города Кьетил Рейнскоу назвал случившееся «экономической катастрофой» для муниципального бюджета.

Sparebank опасается репутационных потерь, поскольку финансовый провал чемпионата мира вызвал широкий общественный резонанс. Банк поддерживал лыжные виды спорта в Норвегии на протяжении 10 лет, но теперь раздумывает, стоит ли ему вкладываться в сомнительное предприятие.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал норвежцев самой скупой нацией на земном шаре.