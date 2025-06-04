Тихонов назвал самую скупую нацию на земном шаре

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обвинил норвежцев в невероятной скупости. Это мнение он высказал в беседе с ТАСС.

«Норвегия — одна из самых богатых стран на земном шаре, население Норвегии богаче жителей ОАЭ, Катара. У них все недра расписаны по населению, что очень правильно, но норвежец, имея на счете миллиард, может умереть с голоду», — рассказал Тихонов.

Легендарный биатлонист привел пример из времени, когда он работал первым вице-президентом Международной федерации биатлона (IBU). По традиции, на крупных соревнованиях все страны организовывают зоны гостеприимства для гостей. Норвегия отказывалась делать «випы» и согласилась на это лишь под напором представителей других стран.

При этом норвежцы открыли «вип» с началом старта, а не заранее, и закрыли немедленно после окончания соревнований. Тихонов назвал это одним из примеров скупердяйства.

Он отметил, что нигде так не принимают гостей, как в России.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по лыжным гонкам принес Норегии миллионные убытки.