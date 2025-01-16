Норвежский биатлонист Легрейд оправдался за фото с украинским флагом

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд объяснил фотографию с флагом Украины. По его словам, он решил таким образом поддержать страну, передает издание Nordic Magazine.

Как отметил Легрейд, все знают ситуацию на Украине. Такие действия, по его мнению, являются меньшим, что могут сделать спортсмены.

Поддержка Украины была очевидна не только от Легрейда. В недавней гонке преследования норвежские биатлонисты, включая Тарьея и Йоханнеса Бе, заняли призовые места. Они вместе с Легрейдом вышли на церемонию награждения с украинским флагом.

Кроме того, Йоханнес Бе на аукционе продал свой биб. Вырученные средства он отправил школам Украины.

Ситуацию с украинской символикой прокомментировали в Международном союзе биатлонистов (IBU). В ведомстве отметили, что такие действия не являются противоречивыми, а демонстрация поддержки и солидарности на международных турнирах не запрещена.

Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик назвал отстранение россиян от участия в международных соревнованиях необходимостью.