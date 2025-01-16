В ассоциации биатлона Норвегии заявили о поддержке Украины и необходимости отстранения россиян

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик обозначил причину отстранения российских спортсменов и назвал такие действия необходимостью. Его слова привела «Лента.ру» со ссылкой на Odds.ru.

Дьюпвик заявил, что это решение вызвано проявлением солидарности с Украиной и олимпийским сообществом. По его мнению, отстранение россиян продемонстрирует честность соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) и обеспечит безопасность всех участников спортивных и неспортивных мероприятий.

Ранее обладательница восьми золотых медалей Олимпиад норвежка Марит Бьорген заявила, что без россиян ее соотечественникам не хватает конкуренции на международных стартах.