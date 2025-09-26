Норвежский эксперт: МОК уклонился от решения по россиянам, создав несправедливость

Норвежский эксперт Ян Петтер Сальтведт заявил, что Международный олимпийский комитет уклонился от четкой позиции по российским спортсменам, переложив ответственность на международные федерации. Это решение, по его мнению, привело к отсутствию единых правил и несправедливости. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

По словам комментатора норвежского телеканала NRK Яна Петтера Сальтведта, МОК сознательно избежал прямого вердикта, оставив международным спортивным федерациям право самостоятельно решать вопрос с участием россиян и белорусов. Такой подход, как считает эксперт, создает неравные условия и неопределенность. Сальтведт отметил, что многие в спортивном мире надеялись на скорое завершение конфликта и возвращение России к полноценным выступлениям, однако этого не произошло, что оставляет в силе текущие ограничения.

При этом итоговое решение по ключевым для России видам спорта, таким как лыжные гонки, пока не принято. Международная лыжная федерация (FIS) перенесла рассмотрение вопроса на свой совет, который состоится 21 октября. Норвежский журналист расценил эту отсрочку как интересный маневр. Он предположил, что президент FIS Йоханн Элиаш может использовать это время для формирования достаточной поддержки среди членов совета в пользу частичного допуска спортсменов. Сам по себе перенос не является ни негативным сигналом, ни гарантией положительного исхода для российских лыжников, но добавляет интриги в преддверии Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Ранее глава норвежских лиц рассказала о дискуссии по поводу допуска российских спортсменов и заявила, что против участия россиян, как и якобы вся Норвегия.

