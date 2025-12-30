Норвежский лыжник возмутился присутствием на трибунах российского тренера

Старший тренер сборной России и личный тренер Савелия Коростелева не получил нейтральный статус и официально не мог присутствовать на соревнованиях. Однако тренер наблюдал за гонкой с трибуны в качестве зрителя.

«Вот что получается, когда начинают приоткрывать дверь для россиян. Их вообще не должно здесь быть. Это не направлено лично против кого-то, но вот к чему это приводит», — пожаловался Вальнес.

В итальянском Тоблахе Савелий Коростелев занял девятое место в классической разделке на 10 км, уступив победителю норвежцу Маттису Стенсхагену около 40 секунд. Вальнес показал в гонке шестое время.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт признался, что не ожидал столь быстрой адаптации Коростелева к Кубку мира. Он предположил, что в скором времени российский лыжник может стать настоящим соперником для норвежцев.

Ранее Савелий Коростелев отказался отвечать на провокационные вопросы шведских журналистов о политике.