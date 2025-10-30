Норвежский журналист заявил, что переживает за будущее Большунова

Он заверил, что в Норвегии хотят возвращения звезд российских лыж, прежде всего Большунова, но «при правильных условиях», то есть при завершении конфликта на Украине.

«Большунов навсегда останется одним из величайших лыжников в истории, но он заслуживает возможности снова показать свой уровень на международной арене перед завершением карьеры. Иначе финал его пути не будет таким, каким он должен быть. В Пекине он был королем мира. Теперь у нас есть новый король — Клебо. И весь мир лыж хочет снова увидеть их эпические дуэли», — сказал Сальтведт.

Он отметил, что у молодых российских лыжников, Вероники Степановой и Савелия Коростелева, еще будет шанс проявить себя на международной арене, но за 28-летнего Большунова он действительно переживает, поскольку этот уникальный спортсмен может и не найти для себя мотивацию выступить на Олимпиаде-2030.

Ранее Сальтведт раскритиковал МОК за то, что он переложил ответственность за возвращение россиян на международные федерации, что создало ситуацию неопределенности. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян.