Путин поздравил президента МОК Ковентри с избранием на пост

Российский президент Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри с избранием на указанный пост. Телеграмма с поздравлением была опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин поздравил Ковентри с назначением и отметил уникальный опыт Ковентри и ее заинтересованность в продвижении олимпийских идеалов, а также и тот факт, что эти черты и качества будут способствовать успехам в работе.

Напомним, что ранее стало известно о том, что по итогам голосования 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве стала новым президентом МОК – кстати, она оказалась первой женщиной во главе организации.