Воссоединение спустя 12 лет: Ираклий Пирцхалава вернулся к бывшей жене

Певец Ираклий Пирцхалава воссоединился с бывшей женой Еленой спустя 12 лет после развода, сообщает Super.ru. Бывшие супруги станут участниками нового сезона шоу «Ставки на любовь».

Ираклий и Елена расторгли брак в 2014 году. Теперь они готовы дать своим отношениям второй шанс. Участие в реалити-шоу — это попытка понять, есть ли у их отношений будущее или пора окончательно поставить точку. Влюбленные связали себя узами брака в 2009 году. У пары двое общих сыновей.

Ираклий Пирцхалава — известный певец и радиоведущий грузинского происхождения. Он получил широкую известность благодаря хитам «Лондон-Париж», «Время», «Капли абсента» и «Я с тобой».

Помимо сольной карьеры, Иракли долгое время вел утреннее шоу на радио «Европа Плюс», где его энергичный стиль и харизма пришлись по душе миллионам слушателей.

