Новак Джокович задумал перебраться в Грецию

Сербский теннисист Новак Джокович и его супруга Елена встретились с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, сообщает Neos Cosmos.

По данным издания, обсуждался вопрос возможного переезда экс-первой ракетки мира в Грецию. Джоковичи хотят купить дом в пригороде Афин, неподалеку от англоязычной школы для своих детей.

Отмечается, что Джокович с семьей могут перебраться в Грецию в рамках программы «Золотая виза». По ней выдается пятилетний вид на жительство для граждан не из стран ЕС, которые инвестируют в греческую экономику.

В публикации высказывается предположение, что переезд Джоковича может быть связан с несогласием спортсмена с политикой президента Сербии Александра Вучича, в частности, в сфере образования.

Джокович с 2005 по 2020 год жил в Монако.

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