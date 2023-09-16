Новое биатлонное стрельбище открыли в подмосковном Дмитрове

Торжественная церемония открытия нового биатлонного стрельбища с тридцатью установками состоялась в Центре зимних видов спорта, расположенном в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Отмечается, что в честь открытия на новом стрельбище провели открытый турнир среди юношей и девушек на лыжероллерах. Молодые биатлонисты соревновались в смешанных эстафетах в двух возрастных категориях: 9-10 лет и 11-12 лет.

Соревнования для зрителей прокомментировал телеведущий, «голос российского биатлона» Дмитрий Губерниев. Кроме того, Губерниев вместе с президентом федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым дал старт работе биатлонного комплекса.

«Нет пределов совершенству. Я бы хотел, чтобы у нас в каждом городе, в каждом населенном пункте было такое стрельбище в шаговой доступности. В регионе нам удалось открыть уже второй десяток стрельбищ, но это, в Дмитрове, самое большое. В дальнейшем планируем привлекать как можно большее количество детей, растить из них чемпионов, чтобы была полноценная подмосковная команда», — прокомментировал Алексей Нуждов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.