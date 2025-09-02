Французский актер Жерар Депардье вновь предстанет перед судом — на этот раз по обвинению в сексуальном насилии в отношении актрисы Шарлотты Арну. Об этом сообщают французские СМИ.

Известный французский актер Жерар Депардье столкнулся с новыми судебными проблемами. После недавнего признания виновным в домогательствах майским судом Парижа в отношении него возбудили очередное уголовное дело. На этот раз речь идет о более серьезном обвинении — в сексуальном насилии.

Истцом выступает актриса Шарлотта Арну. По данным следствия, инцидент произошел в 2018 году в частном доме Депардье. Обвинение настаивает, что Арну в тот момент находилась под давлением со стороны актера, что усугубляет его вину.

Это уже не первое дело подобного рода против Депардье. Ранее суд признал его виновным в домогательствах к сотрудницам съемочной группы фильма «Зеленые ставни».

Ранее стало известно о том, что в России вновь проверяют Меладзе из-за информации о финансировании ВСУ.