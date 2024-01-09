Новое занятие в рамках «Урока цифры» станет доступно подмосковным школьниках на следующей неделе

Начиная со следующей неделе школьники Подмосковья смогут научится противостоять киберугрозам на «Уроке цифры». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

Напоминаем, что в этом сезоне предыдущие уроки были посвящены прогнозированию погоды, цифровому искусству, беспилотным автомобилям, персональным помощникам и облачным технологиям.

А сам проект адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Цель урока — повышение осведомленности и компетентности учащихся в области кибербезопасности, а также формирование навыков и знаний, необходимых для защиты своих личных данных и предотвращения кибератак.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что начало учебы в школах Климовска после новогодних каникул возобновится чуть позже.