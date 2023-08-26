Новое здание построили на территории спортшколы по биатлону в Городском округе Пушкинский

Новое здание с теплыми раздевалками и душевыми появилось на территории спортивной школы по биатлону имени Олимпийского чемпиона Елизарова в Заветах Ильича в Городском округе Пушкинский.

Отмечается, что глава муниципалитета Максим Красноцветов вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Пахомовым и депутатом окружного совета Михаилом Жданом оценил качество обновления.

«Такие объекты важны и для округа, и для Подмосковья в целом. Здесь ребята растут, развиваются. Биатлон — это спорт, который формирует командных дух, здоровье и личные физические качества ребят. При этом важно, чтобы тренировки проходили в комфортных для детей условиях», — отметил депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что в следующем году продолжится работа по усовершенствованию тренировочной базы, на которой ребята занимаются биатлоном. На сегодняшний день на спортивном объекте тренируются свыше 200 спортсменов, которые уже сейчас демонстрируют высокие результаты, представляя школу на различных первенствах, кубках и чемпионатах.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что все школы региона проверяют на антитеррористическую защищенность.