Новокузнецкий «Металлург» может сняться с чемпионата ВХЛ

Генеральный директор ХК «Металлург» (Новокузнецк) Андрей Денякин рассказал, что команда может сняться с чемпионата ВХЛ. Также в МХЛ может не сыграть молодежная команда «Кузнецкие медведи».

Денякин рассказал, что через два месяца истечет соглашение с городской администрацией по поводу оплаты «Арены имени Короленко». Город не собирается продлевать соглашение, а у клуба в уже сформированном бюджете нет средств на содержание арены.

«Если у города не будет возможности платить за арену, у администрации области не будет, у нас — то профессиональный хоккей в 2026 году в Новокузнецке закончится. Клуб уже 6 лет живет в подвешенном состоянии, нашим хоккеистам приходится ездить по разным аренам для тренировок, матчей. Лично обращаюсь к главе города: отзовите новое соглашение», — заявил Денякин.

Новокузнецкий «Металлург» с 2008 по 2017 год выступал в КХЛ. Из-за финансовых трудностей команда перешла в ВХЛ, где была одним из лидеров. В сезоне 2020/21 команда играла в финале Кубка Петрова, а в минувшем сезоне стала победителем регулярного чемпионата.

Воспитанниками новокузнецкого хоккея являются звезды НХЛ Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Дмитрий Орлов. Многие игроки, начинавшие свой хоккейный путь в «Кузне», выступают за клубы КХЛ.

