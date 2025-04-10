Новороссийский «Черноморец» собирается играть на сочинском «Фиште», если выйдет в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» заявил стадион «Фишт» в Сочи в качестве арены для стыковых матчей и РПЛ, сообщил журналист Сергей Ильев.

Стадион «Центральный» в Новороссийске не отвечает необходимым требованиям для получения лицензии РФС-1, которая позволяет играть в РПЛ.

«Черноморец» делит третье-четвертое место в Первой лиге с «Сочи». Если «моряки» выйдут в РПЛ, им придется делить с сочинцами и стадион, качество газона на котором и без того подвергается критике.

Несмотря на сложности с ареной, в Новороссийске, по данным Ильева, не собираются «притормаживать» команду. Напротив, за победу над «Енисеем» в Красноярске (3:0) игрокам обещали по 400 тыс. руб. премиальных.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о необходимости вернуть пиво на стадионы.