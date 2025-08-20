Новосибирский клуб «Гудаута», тренер которого отпинал арбитра, прекратил свое существование

Новосибирская футбольная команда «Гудаута» снялась с чемпионата города и не примет участия в турнире в следующем году, пишет телеграм-канал Sport Baza.

Это произошло после скандала с главным тренером команды Алексеем Приходько. Наставник «Гудауты» возмутился судейством Артема Петренко в матче с командой «ПрогРестор». Приходько выбежал на поле, обматерил арбитра и отвесил ему пинка.

Приходько объяснил Sport Baza, что у него давний конфликт с Петренко. Он даже просил, чтобы этого арбитра не назначали на матчи «Гудауты».

«Он судит Вторую лигу и считает, что мы тут ковыряемся на уровне первенства города, а, значит, наши претензии и возражения необоснованны», — пояснил Приходько.

Также он сообщил, что заседание дисциплинарного комитета Новосибирской областной федерации футбола по поводу инцидента уже состоялось. Приходько грозит длительная дисквалификация, срок которой пока не определен.

Ранее сообщалось, что болельщик бразильского «Коринтианса» получил год тюрьмы за то, что принес на стадион голову свиньи и бросил ее на поле.