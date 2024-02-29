Новую афишу мероприятий по «Пушкинской карте» представили в Подмосковье

Государственные музеи и театры Подмосковья представили афишу мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте», на первую половину марта. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, жители региона смогут посетить авторскую экскурсию «Невероятные и малоизвестные факты жизни и творчества Леонардо да Винчи», которую подготовил Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, в эту субботу. В воскресенье областной государственный академический театр «Русский балет» представит балет «Бахчисарайский фонтан». К 8 Марта в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» гостей ждет познавательно-развлекательная программа «О женщинах и высоких материях», в Звенигородском музее-заповеднике — мастер-класс «Цветочное настроение» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.