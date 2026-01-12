Новую категорию для статуса «иноагент» предложили ввести в России

В российском информационном поле назревает новая инициатива по маркировке нежелательного контента. Зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в интервью NEWS.ru предложил признавать иностранными агентами популярных блогеров-мужчин, использующих в своем образе женские атрибуты, а также трансгендерных персон. Основанием для этого, по его мнению, служит их деятельность, которую он характеризует как продвижение чуждых российским гражданам идей под видом мотивационного коучинга.

Суть предложения заключается в расширении применения существующего законодательства об иноагентах. Иванов указывает, что правовые нормы уже позволяют присваивать этот статус физическим лицам, распространяющим материалы под иностранным влиянием или при поддержке из-за рубежа. Он предлагает распространить эту практику на конкретную категорию блогеров, чей контент, как он считает, финансируется или вдохновляется из-за границы и нацелен на подрыв традиционных устоев и морального здоровья нации. Таким образом, акцент смещается с формальных признаков получения иностранного финансирования на идеологическую оценку самого контента и личности его создателя.

По его словам, если подобная инициатива получит развитие, ее последствия могут быть далеко идущими. Она потенциально открывает путь для маркировки как «иностранного влияния» не только политической оппозиции, но и любой нестандартной общественной или культурной активности, связанной с гендерным самовыражением. Под ударом могут оказаться десятки популярных медиаперсон, чья аудитория находится в России, даже если сами блогеры проживают за ее пределами. Это станет новым этапом ужесточения контроля над цифровым пространством под предлогом защиты от деструктивных идей.

Эксперт подчеркнул, что из юридического статуса, теоретически связанного с получением зарубежного финансирования, статус «иноагент» рискует превратиться в идеологический ярлык, который можно навесить на любого, чьи взгляды и образ жизни объявляются «чуждыми». Это создает прецедент для расширительного толкования закона и усиливает атмосферу неопределенности для многих создателей контента в России.

