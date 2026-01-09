У сбежавшей из России историка Эйдельман нашли агрессивную форму рака

Российский историк Тамара Эйдельман*, внесенная Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, сообщила в своих социальных сетях о серьезном диагнозе. По ее словам, врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание — аденокарциному.

Это известие привлекло внимание общественности к фигуре историка, чья профессиональная и общественная деятельность в последние годы сопровождалась судебными разбирательствами.

«Впереди химиотерапия и радиология. Как все это будет проходить и сколько длиться — пока не знаю, но буду держать своих читателей в курсе», — написала она в соцсетях.

Напомним, против Тамары Эйдельман* было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, а в декабре 2025 года суд оштрафовал ее за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Статус иностранного агента был присвоен ей в сентябре 2022 года. Сама историк живет в Португалии.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов