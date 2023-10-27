Новую модельную библиотеку открыли на базе Центральной библиотеки в Видном

Первую модельную библиотеку обустроили в Ленинском городском округе на базе Центральной библиотеки Видного. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что в здании выполнили ремонт, провели техническое переоснащение помещений, а также обновили книжный фонд. В каждом отделе создано комфортное эргономичное пространство. В помещениях есть зоны для активных игр и творчества с новым интерактивным оборудованием, а также тихие зоны для работы и чтения.

Теперь благодаря модернизации пользователям библиотеки доступны современные технические средства: аппаратура для создания фото и видеороликов, оборудование для проведения семейных мероприятий. На сегодняшний день в библиотеке работают более тридцати объединений по интересам для детей и взрослых, в том числе появились новые проекты, кружки и клубы после модернизации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что уже более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.