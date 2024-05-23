Новые питьевые фонтанчики от российского производителя установили в парках Подмосковья

Один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды БАРЬЕР установил питьевые фонтанчики в парках Подмосковья. В этом году их количество увеличилось вдвое — к проекту присоединились еще 11 подмосковных парков. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что данные питьевые фонтанчики обладают трехступенчатой системой фильтрации, которая очищает воду от хлора, ржавчины, органических примесей и тяжелых металлов. Также наличие фонтанчиков в парках сокращает количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии.

Питьевые фонтанчики будут работать в течение всего летнего сезона до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Жители и гости региона, совершая прогулку, могут бесплатно набирать чистую фильтрованную воду на территории 22 парков.

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