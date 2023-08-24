Новый аттракцион, созданный с помощью нейросетей, открыли в подмосковном Домодедово

Аттракцион «Граникус» стал первым в России арт-пространством, созданным при помощи искусственного интеллекта. Данное арт-пространство появилось на территории парка культуры и отдыха «Елочки» в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что здесь оборудован «сухой» бассейн и два вида лабиринтов: зеркальный и ленточный. Также есть фотозона и постоянное зеркальное арт-пространство, где посетители могут сделать памятные снимки. На этажах будут проходить временные выставки.

Строительством объекта занималось архитектурное бюро «Культ-Строй», которое ранее проектировало дома-перевертыши в парке «Елочки» и Пестовском парке Балашихи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали стартует уже в этом году.