Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами открыли в подмосковных Мытищах

В городском округе Мытищи состоялась торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительный комплекса с бассейнами. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Новый спортивный объект представляет собой четырехэтажный комплекс площадью пять тысяч квадратных метров. Здесь обустроены два плавательных бассейна (взрослый и детский), спа-зона с сауной, джакузи и хаммамом, тренажерный зал с зоной для единоборств, залы групповых программ, в том числе студии пилатеса и сайклинга.

Примечательно, что строительство спортивного объекта началось в 2018 году за счет внебюджетных источников финансирования на основании соглашения, заключенного между Правительством Московской области и ООО «Талсин».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье стало лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.