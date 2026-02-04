Новый формат показа: Олимпиаду-2026 в России впервые покажет онлайн-платформа

Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии и стартуют 6 февраля, в России впервые будут транслироваться не по телевидению, а через цифровую платформу. Право на показ соревнований получил онлайн-сервис Okko — он станет единственной площадкой с официальными прямыми эфирами турнира для российской аудитории, сообщает Чемпионат .

О получении прав сервис сообщил в своих официальных аккаунтах в соцсетях в конце января. Таким образом, в отечественной практике спортивного вещания возник новый формат показа Олимпиады: ранее трансляции доставались федеральным каналам или размещались на ресурсах Международного олимпийского комитета. Так, Игры 2024 года демонстрировались на сайте МОК, а Олимпиаду-2022 показывали крупные телеканалы.

Министр спорта России Михаил Дегтярев, комментируя ситуацию, отметил, что такой формат даст зрителям удобный способ следить за главным спортивным событием года и сохранит информационную связь страны с международным спортивным движением.

Платформа Okko заявила, что доступ к трансляциям соревнований будет открыт бесплатно. Пользователям пообещали возможность выбирать звуковые дорожки — с комментарием или без него. В программе вещания запланированы прямые эфиры всех дисциплин, архив записей выступлений, подборки лучших моментов, а также часть трансляций в формате UHD.

Кроме того, сервис организует студийные включения и круглосуточный тематический канал, посвященный Олимпиаде. Работать на аренах будут корреспонденты платформы. К аналитике и обсуждению соревнований привлекут известных спортсменов и специалистов зимних видов спорта. Эфиры будут вести профессиональные комментаторы и ведущие.

Профильные спортивные порталы традиционно готовят текстовые онлайн-репортажи и специальные разделы с расписанием стартов, заявками участников и медальной статистикой турнира.

