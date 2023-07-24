Новый сезон проекта «Театр на районе» стартовал в подмосковных дворах

В подмосковных жилых комплексах стартовал второй сезон проекта «Театр на районе». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Первые спектакли уже состоялись в ЖК «Заречье Парк» и «Большое Путилково». В Красногорске зрителям показали фантастическую научно-познавательную сказку по пьесе Глеба Данилова «Неистовые космисты».

Продолжительность постановки — чуть более тридцати минут. По сюжету действия разворачиваются в 2943 световом году в одной из многочисленных прослоек ноосферы. Главным героям предстоит пройти множество испытаний, с которыми они успешно справятся. В итоге победят упорство, любовь и дружба.

Организаторами «Театра на районе» являются Группа «Самолет» и некоммерческая организация «Театр села». Все главные роли исполнили актеры данной организации. Образы персонажей — ростовые куклы представителей русского космизма — создали с помощью искусственного интеллекта.

В министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что всего в этом сезоне запланировано пятнадцать представлений в разных жилых кварталах региона.

Ранее сообщалось, что в Истре состоялся фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.