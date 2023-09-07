Новый спортивный кластер появится в подмосковном Долгопрудном

Застройщик «Валдай-тур» планирует возвести «Спортивный кластер на базе ледовой арены» в Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что проект поступил на сопровождение персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве региона. Общий объем инвестиций составит триста миллионов рублей.

Ожидается, что спортивный кластер обустроят на участке в полтора гектара и будет состоять из трех зданий: хоккейной арены, футбольного манежа и теннисного центра. Предположительно здесь также откроют гимнастический зал и зал для настольного тенниса. Реализовать данный социально значимый объект планируется в 2024–2026 годах. Будет создано шестьдесят новых рабочих мест.

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