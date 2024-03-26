Новый спортивный комплекс готов принять первых посетителей в подмосковном Пересвете

Общая площадь двухэтажного здания составляет почти восемьсот квадратных метров. Данный комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и активного отдыха. Назначение основного спортзала — организация специальной физической подготовки и общеукрепляющих тренировок с элементами борьбы.

Ожидается, что новый спорткомплекс будет работать с 9 до 22 часов. Для посетителей будут оборудованы зал специальной физической подготовки, тренажерный зал кардиотренировок, комфортные гардеробные и душевые, в том числе для маломобильных групп населения, кабинет врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти тридцать водоемов расчистят в Подмосковье в этом году.