Новый спортивный комплекс планируют построить на территории Подмосковья

Проект нового спортивного учреждения планируют реализовать в городском округе Истра. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

ДОМ.РФ принимает заявки на участие в аукционе на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в отношении участка площадью 1,5 га в городском округе Истра. Участок находится в селе Рождествено, вблизи ул. Микрорайонная. Окружение представлено многоквартирными и частными жилыми домами, спортивными, рекреационными и социальными объектами, лесными массивами, а также строящимся коттеджным поселком.

По условиям договора КРТ, на участке должен быть построен спортивно-оздоровительный комплекс общей площадью не менее 2,7 тыс. кв. метров. с бассейном, торговыми помещениями, точками общепита и сферы услуг, а также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Проект может быть реализован в течение четырех лет.

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