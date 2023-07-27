Новый спортивный комплекс появится в подмосковной деревне Федино

Теннисный комплекс планируют построить в деревне Федино городского округа Воскресенск. Отмечается, что застройщиком нового спортивного объекта выступит ООО «СТРОЙ КОРТ», инвестиции в проект составят сто пятьдесят миллионов рублей.

Строительные работы планируется завершить уже в октябре текущего года. Реализация проекта позволит создать двадцать пять новых рабочих мест.

На территории объекта площадью более трех с половиной тысяч квадратных метров запроектированы три открытых и четыре закрытых теннисных корта. В комплексе можно будет проводить индивидуальные занятия для взрослых и детей, а также учебные тренировки для профессиональных спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и министр спорта РФ Олег Матыцин проверили готовность Учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) в Люберцах.