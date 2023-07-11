Новый спортивный комплекс с ледовой ареной и бассейном построили в подмосковных Люберцах

Для студентов Московской государственной академии физической культуры построили новый учебно-тренировочный комплекс в рабочем поселке Малаховка городского округа Люберцы. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что застройщику уже выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Общая площадь здания составила почти тринадцать тысяч квадратных метров.

Двухэтажный учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения учебных и практических занятий студентов и подростков от 14 лет, в том числе маломобильных групп населения, а также показательных выступлений студентов академии.

В здании оборудованы ледовая арена с крытым катком и трибуной на 200 мест, тренажерный зал, залы для хореографии, акробатики и занятий на батуте, помещение плавательного бассейна и бассейн для обучения плаванию на 50 человек в день, буфет, а также различные функциональные помещения. Здесь будет создано 95 новых рабочих мест.

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