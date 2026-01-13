Новый тренер «Спартака» Карседо высказался о своем возвращении в Россию

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо 13 января прилетел в Москву. 52-летний специалист рассказал журналистам, почему он принял предложение красно-белых.

5 января «Спартак» объявил о назначении экс-тренера кипрского «Пафоса». В 2012 году Карседо уже работал в клубе в качестве помощника Унаи Эмери.

«Когда такой клуб, как «Спартак», приглашает, то ты не можешь не приехать. Важный вызов, у команды хорошие футболистов, мы постараемся улучшить игру. Это большая честь и вызов», — сказал Карседо.

Он отметил, что у него остались хорошие пребывания от предыдущего пребывания в России и в «Спартаке».

13 января футболисты столичного клуба вышли из отпуска и проходят медосмотр. Команда проведет три сбора в Дубае (ОАЭ), первый из которых стартует уже 15 января.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

