Новый центр культурного развития откроется в подмосковном поселении Сафоновское

В скором времени жители поселения Сафоновское Раменского городского округа смогут посещать новое учреждение культуры. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что общая площадь здания составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Благодаря открытию Центра, у пяти тысяч детей и взрослых появятся прекрасные условия для творчества и досуга.

Ранее глава Подмосковья Воробьев заявил, что начальную школу в Верее откроют после капремонта к началу учебного года.