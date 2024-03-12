Новый цифровой сервис «Библиотеки Подмосковья» запустили в Московской области

Библиотеки Московской области начали обслуживание читателей с помощью цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья» . Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что данный цифровой сервис объединяет информацию обо всех библиотеках региона. Так, с его помощью можно найти и заказать книги в любой библиотеке области, узнать о наличии нужного издания в конкретном городе Подмосковья, познакомиться с сервисами и услугами учреждений.

Для доступа к библиотечным услугам нужно зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru, используя логин и пароль от учетной записи на Госуслугах (вход через ЕСИА), и получить электронный читательский билет в удобном виде: электронного бейджа (необходимо установить мобильное приложение), социальной карта или карты «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что «Неделя добрых дел» пройдет в школах Подмосковья, в рамках которой можно помочь участникам специальной военной операции.