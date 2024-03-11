Губернатор Воробьев: «Неделя добрых дел» пройдет в школах Подмосковья

В Подмосковье в рамках областной акции «Доброе дело» проходит «Неделя добрых дел», ее организатором является Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. В рамках нее все желающие смогут помочь участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов, старшему поколению.

«В 2022 году наши школьники предложили идею, и с тех пор успешно реализуется проект «Доброе дело». В него вовлечены и дети, и взрослые, они осуществляют очень много и важных поступков. Мы считаем, что необходимо сопровождать и поддерживать такие инициативы», — сказал губернатор.

Заместитель директора по воспитательной работе Гимназии им. Подольских курсантов (Климовск), призер конкурса «Учитель года 2019» Павел Красновид отметил, что поддержка военных является «святой обязанностью», По его словам, их IT-куб на протяжении нескольких месяцев печатает запасные части для беспилотных летательных аппаратов, которые после передают в зону СВО.

Акцию проведут в Масленичную неделю, поэтому она будет сопровождаться приготовлением блинов. Помощь также окажут участники проекта «Активное долголетие», которые проводят мастер-классы. Они уже прошли в школах № 12 в Балашихе, № 3 им. Б. А. Феофанова в Мытищах и лицее городского округа Шатура.

«Спасибо, всем, кто присоединился к акции. У нас порядка 1550 школ и везде благодаря активности ребят и, конечно же, организации наших дорогих учителей, проходит «Неделя добрых дел». Приятно, что и представители «Активного долголетия» также участвуют. Особенно подчеркну важность работы волонтеров, которые занимаются логистикой, связывают распределительные центры», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.