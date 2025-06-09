Новый владелец «Лады» начал гасить долги перед игроками за прошлый сезон
ХК «Лада» начал закрывать задолженности за прошлый сезон
Фото: [ХК «Лада»]
Хоккейный клуб «Лада» выступил с официальным заявлением о старте процедуры погашения долгов перед игроками за прошлый сезон.
В заявлении подчеркивается, что это принципиальная позиция, свидетельствующая о стабилизации финансового положения в клубе.
6 мая было подписано соглашение, в рамках которого ГК «Полипласт» стала стратегическим партнером всей линейки команд «Лады» — основной команды в КХЛ, ЦСК ВВС, фарм-клуба «Лады» в ВХЛ, молодежной «Ладьи» и создаваемой команды по следж-хоккею. Фактически «Полипласт» стал новым владельцем клуба.
Это позволило «Ладе» сохранить прописку в КХЛ на следующий сезон.
В минувшем сезоне «Лада» заняла десятое место в регулярном чемпионате КХЛ и не сумела пробиться в плей-офф.
Ранее стало известно об обмене игроками между «Авангардом» и «Ладой». Тольяттинский клуб получил нападающих Илью Рейнгардта и Данилу Башкирова, в Омск отправились защитники Марсель Ибрагимов и Матвей Кривоножкин.