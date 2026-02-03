Нож в спину за сына: в Госдуме заступились за актрису Артамонову после потасовки

Дело актрисы театра Et Cetera Анны Артамоновой, обвиняемой в нанесении ножевого ранения во время драки, привлекло внимание политиков. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.ру» потребовал от следствия беспристрастного рассмотрения обстоятельств, подчеркнув, что решение должно приниматься без какого-либо внешнего давления.

Поводом для уголовного преследования стал инцидент, произошедший 12 января. Как сообщалось, конфликт на парковке между Артамоновой и другим водителем перерос в драку, к которой присоединились трое сыновей мужчины. Они начали избивать 19-летнего сына актрисы и его друга. Увидев у одного из нападавших холодное оружие, Артамонова вмешалась, нанеся инициатору конфликта один удар ножом в спину. Этот момент был заснят на видео дочерью женщины.

Сергей Миронов, комментируя ситуацию, обратил внимание на явный перевес сил в драке. Он также выразил опасение, что на ход следствия может быть оказано влияние извне.

«И подозреваю, что актриса, многодетная мать и волонтер СВО не просто так схватилась за нож. Насколько такие действия были обоснованы, должно разобраться следствие и суд. Но для того, чтобы следствие было беспристрастным, его нужно оградить от постороннего влияния и давления. Имею в виду диаспоры и "общественников", которые в таких ситуациях часто пытаются "порешать вопросы"», — сказал Миронов.

В качестве оптимального способа разрешения подобных сложных дел политик предложил суд присяжных.

Отметим, что после драки Артамонова была доставлена в отделение полиции, где в отношении нее было возбуждено уголовное дело, несмотря на наличие видеозаписи и показаний свидетелей. Исход расследования и возможного судебного разбирательства теперь находится в центре общественного внимания.

