Тихий омут с ножом: раскрыто, почему «отличница из хорошей семьи» пошла резать сверстников

В Красноярском крае произошел инцидент с нападением школьницы на сверстницу с ножом. По предварительной информации, причиной стала длительная травля со стороны одноклассников, с которой девочка не смогла справиться. Буллинг рассматривают как одну из основных версий произошедшего, пишет RT .

Инцидент произошел непосредственно в школе во время урока. Как сообщает источник в правоохранительных органах, школьница неожиданно достала принесенный из дома нож, подошла к доске и начала размахивать им в сторону учителя. После этого она выбежала из класса и направилась в туалет, где столкнулась с ученицей из параллельного класса. Именно эту девочку, с которой у нападавшей ранее не было конфликтов, она ударила ножом в область поясницы. По счастливой случайности жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Задержать и обезвредить школьницу удалось учителю физкультуры, который оперативно отреагировал на ситуацию. На допросе задержанная пояснила, что «хотела разобраться со своими обидчиками», однако детально описать обстоятельства травли пока не может. Следователи в настоящее время устанавливают, в чем именно проявлялся буллинг и кто в нем участвовал.

По данным следствия, девочка происходила из благополучной семьи, хорошо училась и ранее на учете в правоохранительных органах не состояла. Отсутствие явных внешних проблем делает случай особенно тревожным, подчеркивая скрытые риски школьной среды.

