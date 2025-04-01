«Ну все, лыжи разорвут рейтинги»: корреспондент «Матч ТВ» поцеловал в губы Елену Вяльбе

По соцсетям разлетелся скриншот кадра «Матч ТВ», где журналист Андрей Романов, автор программы «Лыжная страна», целует в губы главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе во время репортажа с финала Кубка России.

Елена Вяльбе заявила, что не видит в этом поступке ничего необычного. Они давно знакомы с бывшим лыжником Романовым и всегда целуются при встрече или расставании. А распространившаяся в Сети фотография ей очень понравилась.

Отреагировал на ажиотаж и Романов.

«Ну все, лыжи разорвут рейтинги. Я, правда, не так хотел, но тоже пойдет», — написал журналист в телеграм-канале.

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