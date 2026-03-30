«Нужно шокировать мышцы!»: внебрачный сын Шварценеггера победил на турнире по бодибилдингу

28-летний наследник Железного Арни пошел по стопам отца и добился первого серьезного успеха на турнирной арене. Джозеф Баена, внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, занял первое место сразу в нескольких категориях на конкурсе NPC Natural Colorado State, сообщает Hello! Russia.

Джозеф Баена, рожденный от домработницы Милдред Баеной, долгое время оставался в тени своей знаменитой фамилии. Но теперь он заявил о себе по-крупному.

На соревнованиях NPC Natural Colorado State спортсмен взял золото в мужском открытом классе бодибилдинга в тяжелом весе, а также победил в мужском классическом бодибилдинге и в той же дисциплине среди новичков.

Подготовкой Джозефа занимался лучший из возможных тренеров — его отец, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия». На опубликованных кадрах видно, как Шварценеггер пристально следит за каждым движением сына во время подъема штанги и гантелей.

А под постом с победой легендарный атлет оставил лаконичный, но говорящий о многом комментарий: «Нужно шокировать мышцы!»

У Шварценеггера четверо детей от бывшей супруги Марии Шрайвер: сыновья Патрик (32 года) и Кристофер (28 лет), а также дочери Кэтрин (36 лет) и Кристина (34 года). Джозеф — его пятый ребенок.

Ранее внебрачный сын актера Михаила Евдокимова раскрыл страшный диагноз.